Immenso Sinner: l’italiano batte Medvedev e conquista gli Australian Open

L'impresa al culmine di una strepitosa rimonta sul russo

Ancora lui, Jannik, il tennista che sta facendo felice l’Italia a suon di grandissime imprese. Il viatico ideale per conquistare gli Australian Open 2024, l’altoatesino se lo era d’altronde già preparato sconfiggendo in semifinale il numero uno Djokovic. L’azzurro, numero 4 del mondo, in finale batte il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, con una strepitosa rimonta per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, 6-3 in 3h45′. Sinner, 22 anni, conquista il primo titolo della carriera in un torneo dello Slam e diventa il primo tennista italiano a trionfare in un major dal successo di Adriano Panatta nel Roland Garros del 1976.

Rimonta da urlo

Un’impresa doppiamente grande perchè ottenuta al culmine di una rimonta da urlo contro un avversario perfetto per quasi 2 ore. Medvedev domina i primi due set, poi cala a livello fisico e comincia a sbagliare. Sinner conquista campo e fiducia, entra finalmente in partita e ribalta il match con una prestazione straordinaria. L’azzurro sfrutta una condizione fisica impeccabile, si muove meglio in campo e al quinto set vince il braccio di ferro: Medvedev si arrende, Sinner è il re di Melbourne.