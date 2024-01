Tennis, un Sinner stellare demolisce Djokovic: è finale agli Australian Open

Un Jannik Sinner modalità alieno travolge Novak Djokovic per 3-1 e conquista una storica finale agli Australian Open

Straordinariamente, meravigliosamente, Jannik Sinner. E’ tutto vero: l’astro nascente azzurro travolge il numero uno al mondo Novak Djokovic e conquista una storica finale agli Australian Open.

Per il fenomeno altoatesino si tratta della prima finalissima Slam della carriera. Un dominio totale quello che tifosi e appassionati hanno potuto ammirare tra la notte e la prima mattinata italiana. Un 3-1 che non lascia spazio ad interpretazione alcuna, con parziali di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3.

Il tennista italiano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in modo deciso alla vetta dell’ATP con una partita quasi perfetta. Nulla ha potuto il suoseppur quotatissimo avversario.

Djokovic si arrende allo strapotere di Sinner

Il 22enne ha dominato in lungo e in largo nei primi due set. Il fuoriclasse serbo ha rischiato una sconfitta clamorosa, con Jannik in strapotere totale soprattutto nella parte iniziale del match. Nole ha abbozzato una reazione nel terzo set, ma ciò non è valso a nulla contro il giovane 22enne azzurro.

Jannik Sinner, adesso, sfiderà in finale il vincente dell’altra semifinale in programma tra Medvedev e Zverev. L’Italia è già col fiato di sospeso, pronta a vivere una nuova, incredibile, pagina di storia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI