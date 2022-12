Imprese, Confindustria Catania lancia l’Innovation valley

A Palazzo degli Elefanti focus su sviluppo e impresa alla presenza del presidente nazionale degli industriali Bonomi e del ministro Musumeci. Biriaco: "Il Governo mostri di essere vero alleato"

CATANIA – Accanto al distretto produttivo Etna Valley e la prospettiva recente di una “Energy Valley” etnea, Confidustria Catania ha scelto di porre le premesse per una svolta all’attività industriale lanciando l’Innovation valley. Un acceleratore di impresa che può contare su un miliardo e mezzo di investimenti privati per puntare al rilancio attraverso la transizione ecologica, la digitalizzazione, il rilancio del territorio tramite lo sblocco delle infrastrutture primarie.

Durante l’assemblea pubblica organizzata a Palazzo degli Elefanti, a cui ha partecipato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente Antonello Biriaco ha chiesto il mantenimento di interventi per il Sud nell’agenda del Governo Meloni e per gli stessi imprenditori l’opportunità di migliorare le opportunità d’investimento sulla Zona Industriale.

“Il governo mostri di essere vero alleato delle aziende del Sud – ha dichiarato Biriaco – proseguendo con Decontribuzione Sud. È la misura principe delle politiche industriali e non un regalo che ci viene concesso per distorcere il mercato. Questa misura è la giusta compensazione per i deficit territoriali. C’è oltre un miliardo e mezzo di euro all’interno di ‘Innovation Valley’, ma serve rifondare la pubblica amministrazione perché la malaburocrazia è il cuore del problema per l’attività d’impresa. Basta poi con la battaglia ideologica contro il ponte sullo Stretto – ha detto il presidente di Confindustria Catania – è indispensabile e va fatto in fretta”.

Nessuna alibi alle lentezza della macchina amministrativa per il commissario del Comune di Catania Federico Portoghese. “L’amministrazione è una macchina complessa, ci sono passaggi fondamentali da compiere, ma ciò che impedisce l’attività dell’impresa frena l’occupazione stessa. Catania ha sempre avuto nel suo dna l’imprenditorialità e l’innovazione. Ho il piacere di evidenziare di stare gestendo, attualmente, quasi un miliardo di risorse per lo sviluppo del territorio a livello di Comune e di Città metropolitana”.

Presente a Palazzo degli Elefanti, nella sua prima apparizione catanese da Ministro per la Protezione Civile e delle politiche del Mare, Nello Musumeci ha ricordato l’obiettivo del governo Meloni di abbattere entro il 2030 il 55 per cento delle emissioni e arrivare allo zero nel 2050. “Grazie alle nuove tecnologie possiamo già oggi rendere più sostenibili le attività, ma al tempo stesso essere produttori di energie rinnovabili. La Sicilia – ha ricordato il ministro Musumeci – è tra le prime cinque regioni d’Italia in questo ambito. Le autorizzazioni ambientali richiedono tempo, per questo anche in sede nazionale stiamo lavorando per trovare delle semplificazioni. Catania si conferma la città industriale per eccellenza. Senza promettere miracoli, ma con responsabilità, faremo ogni cosa possibile”.