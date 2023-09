Inail, rivalutazione rendite dell’8,1%: in Sicilia aumenti per 45.000 assicurati

Disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1°luglio 2023

Su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la rivalutazione annuale dell’8,1% degli importi del danno biologico con decorrenza 1°luglio 2023.

La legge di stabilità del 2016 ha, infatti, introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica, su base annua, delle prestazioni economiche erogate da Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati da Inail, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023. Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%. È stata così disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella stessa misura, con decorrenza 1° luglio 2023. La rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale.

Gli aumenti nella rata di dicembre 2023

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. Gli aumenti saranno corrisposti con il pagamento delle rendite vitalizie del mese di dicembre 2023.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023. Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi. In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Aumenti anche per le altre prestazioni economiche erogate da Inail

L’assegno per assistenza personale continuativa, erogato per fornire assistenza ad individui con una particolare condizione patologica, è stato aumentato da €585,51 a €632,94. L’assegno una tantum, erogato da Inail per coprire le spese sostenute in seguito alla morte di lavoratori, è stato incrementato da €10.742,76 a €11.612,92, mentre l’assegno d’incollocabilità, che ricordiamo Inail eroga in favore di quanti non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa e non possono beneficiare dell’assunzione obbligatoria è aumentato da €268,37 a €290,11 al mese.

ASARO: Un importante riequilibrio del potere di acquisto per oltre 45.000 lavoratori e famiglie siciliane. “Questo incremento delle prestazioni erogate dall’Istituto potrà in qualche modo alleggerire l’impatto economico negativo che vivono molti lavoratori infortunati e loro famiglie, recuperando così l’inflazione dello scorso anno. – ha sottolineato Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia che poi aggiunge – In Sicilia saranno oltre 45000 gli assistiti Inail che usufruiranno di questi aumenti”.