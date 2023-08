Ancora incendi a Palermo, fiamme a Ciaculli e all’Addaura: vigili del fuoco sul posto

Torna l'incubo incendi a Palermo, con nuovi roghi che si sono sviluppati in diversi punti della città. Vigili del fuoco in azione.

Tornano a bruciare gli incendi a Palermo. Nelle scorse ore nuove fiamme si sono sviluppate nella zona di Ciaculli.

Qui l’incendio sarebbe scoppiato in un canneto e, propagandosi, avrebbe danneggiato una condotta idrica dell’Amap. Un secondo rogo è invece esploso in via Cristoforo Colombo, nel quartiere dell’Addaura.

Un rogo anche all’Arenella

Stamattina, invece, un terzo incendio è stato segnalato all’interno dell’ex fabbrica chimica dell’Arenella. In questo caso, le fiamme sarebbero partite da un’area contraddistinta da sterpaglie e rifiuti.

In tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando così che potessero causare ulteriori problemi in zona.