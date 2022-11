Incendiano rifiuti nel bosco, denunciati due fratelli

I carabinieri forestali li hanno sorpresi mentre distruggevano con il fuoco rifiuti accumulati in una zona boscata

Due fratelli titolari di un’impresa edile di Livorno sono stati denunciati dai carabinieri forestali della stazione di Montenero (Li) perché sorpresi mentre distruggevano con il fuoco rifiuti accumulati in una zona boscata alle porte della città. Il denso fumo scuro ha attirato l’attenzione della pattuglia dei militari che, giunta sul posto, ha trovato i due che avevano incendiato un cumulo di rifiuti edili, vecchi arredi, legni e materie plastiche. Tutto intorno un deposito disordinato di materiale edile e di attrezzi inutilizzabili, segno che l’area veniva da tempo destinata ad accumulo di materiali di risulta dell’impresa, quali laterizi, vecchi ponteggi ed altro riconducibile all’attività edile.

L’abbandono di rifiuti in zone rurali – spiega una nota dei carabinieri forestali – è un fenomeno che affligge la periferia di Livorno, così come l’uso illegittimo del fuoco per lo smaltimento, che produce il rilascio di sostanze nocive nell’atmosfera e costituisce fonte di inquinamento. I controlli da parte dei carabinieri forestali sono particolarmente attenti e si originano sia da attività di iniziativa, sia a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini.