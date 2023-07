Incendio aeroporto di Catania, i viaggiatori restano a terra: “Da dove partiremo?” – VIDEO

Numerosi i passeggeri rimasti a terra dopo l'incendio che ha coinvolto nelle scorse ore l'aeroporto di Catania.

L’incendio avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ha causato non pochi disagi ai passeggeri, costretti a rinviare la loro partenza.

Tanti i viaggiatori ancora presenti stamattina al terminal C, in particolare quei passeggeri diretti ieri sera a Casablanca e che hanno deciso di trascorrere la notte in aerostazione poiché impossibilitati a trovare un ulteriore “riparo” per la notte.

Voli sospesi fino a mercoledì

Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per ultimare le operazioni di messa in sicurezza del piano terra del Terminal A, punto dal quale ha avuto origine l’incendio delle scorse ore. Gli accessi al terminal sono interamente interdetti alla clientela.

Le operazioni di volo da e per Catania sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Intanto, la Procura della Repubblica etnea ha aperto un fascicolo per comprendere le cause dell’incendio. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un corto circuito all’impianto di condizionamento.

“Non sappiamo da dove partiremo”

“Siamo qua e non sappiamo da quale aeroporto partiremo. La notizia ufficiale della cancellazione del volo non mi è arrivata sul cellulare”, ha commentato un turista in partenza per Tenerife.

“È una vacanza anche qua all’aeroporto e i turisti ci sono. È stato un disservizio non prevedibile e la cosa importante è che non ci sono stati danni a persone. Magari le vacanze nella vita ne possiamo fare tante, ma perdere qualche vita umana sarebbe stato più catastrofico”, ha concluso il passeggero.