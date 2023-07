L’incendio e i passeggeri in fuga, cos’è successo all’aeroporto di Catania: la ricostruzione – VIDEO

Momenti di forte preoccupazione ieri sera all'aeroporto di Catania. Tanti i passeggeri presenti al momento dell'imprevisto.

Le fiamme, la fuga dei passeggeri e la coltre di fumo che ha coperto l’intera aerostazione. Sono state ore complesse quelle vissute nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, a causa dell’incendio che si è sviluppato all’interno del Terminal A.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero partire dal piano inferiore dello scalo etneo per poi raggiungere l’area delle partenze.

Aeroporto di Catania, tanti passeggeri al momento dell’incendio

Numerosi i passeggeri che hanno abbandonato in fretta e furia l’aeroporto etneo. Le operazioni di evacuazione sarebbero state rese complesse dalla scarsa visibilità causata dal fumo. Fortunatamente, nessuna persona avrebbe accusato conseguenze gravi.

La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è giunta in tarda serata alle 23,29 e sul posto si sono presentate quattro squadre che sono riuscite a circoscrivere l’incendio.

Aeroporto di Catania, voli cancellati

Le fiamme sono state domate attorno all’una di notte, ma il fumo è rimasto a lungo nella zona dell’aeroporto, con tutte le operazioni di messa in sicurezza che si sono concluse alle 5 del mattino.

A causa dell’imprevisto, l’aeroporto di Catania ha annunciato che tutti i voli in partenza e in arrivo ai piedi dell’Etna rimarranno sospesi fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio. Nel frattempo, tutti gli aerei previsti in atterraggio Catania in queste ore sono stati dirottati nelle aerostazioni vicine di Palermo e Trapani.

Incendio aeroporto di Catania, le ipotesi

Ma cosa ha generato l’incendio che ha colpito l’aerostazione siciliana? In base a una prima ipotesi, le fiamme sembrerebbero essere scoppiate a causa di un corto circuito avvenuto a un impianto di condizionamento dell’aria.

Al momento, comunque, si attende ancora una versione ufficiale. Al fine di vederci chiaro sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Catania si è mossa aprendo un fascicolo d’inchiesta, attualmente senza indagati, ipotizzando i reati di incendio doloso e incendio colposo. Nelle prossime ore potrebbero giungere nuove informazioni in merito a quanto avvenuto.