Incendio all’aeroporto di Catania, panico e voli sospesi fino al 19

I vigili del fuoco sono intervenuti mentre tra i passeggeri il panico scatenava il fuggi-fuggi per via del fumo. Nessun ferito

Un incendio è scoppiato nell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania nella tarda serata di ieri (domenica 16 luglio). I vigili del fuoco sono intervenuti mentre tra i passeggeri il panico scatenava il fuggi-fuggi per via del molto fumo diffusosi nello scalo. Non si sono comunque registrati feriti.

Voli sospesi fino al 19

La Società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, “a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio”

La nota dell’aeroporto

“Non si registrano danni a persone, ringraziamo i vigili del fuoco, gli enti di Stato, i responsabili del primo soccorso e l’intera comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”, è quanto si legge nella nota dell’Aeroporto di Catania.