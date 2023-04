A scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito

Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento in via della Massimilla, nella zona di Casal Lumbroso a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ponte Galeria. A scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito.

All’interno dell’appartamento, che è poi stato dichiarato inagibile, sono stati salvati due bambini di 9 e 14 anni e una disabile di circa 50 anni lievemente intossicata.