Incendio nella notte in casa di ex venditore ambulante: porta-finestra distrutta dalle fiamme

Sono in corso le indagini per comprendere la natura e le ragioni dell'incendio ai danni dell'abitazione di un ex venditore in pensione dell'Agrigentino.

Incendio ai danni della casa di un ex venditore ambulante in pensione in via Ugo Foscolo a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Rimane ancora un mistero la dinamica esatta del rogo: sono attualmente in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Incendio in casa di ex venditore ambulante di Canicattì

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno – al momento ignoto – avrebbe appiccato l’incendio fuori dall’abitazione del venditore in pensione, un uomo di 83 anni. Le fiamme avrebbero danneggiato la porta-finestra dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo.

In seguito alla denuncia di quanto accaduto, sono scattate immediatamente le indagini. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Canicattì, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Massimo riserbo da parte delle autorità.

Immagine di repertorio