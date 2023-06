Incendio in casa del marito della consigliera Maria Giambrona, morti animali: si indaga

Si ipotizza che l'incendio, ai danni del coniuge della consigliera di Capaci, abbia natura dolosa.

Incendio in una casa di campagna a Capaci (PA), appartenente al marito della consigliera comunale Maria Giambrona.

L’episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ha destato l’attenzione delle autorità. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un evento di natura dolosa.

Incendio in casa del marito di Maria Giambrona, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe partito dal magazzino dell’abitazione – situato in contrada Zarcate – e avrebbe ucciso alcuni animali, nonché distrutto attrezzi e materiali che si trovavano nell’area. Si ipotizza che l’incendio non sia di natura accidentale. Sono quindi in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Pare che l’immobile fosse stato da poco assegnato al patrimonio del Comune di Capaci dopo un sequestro per abusivismo edilizio. Tuttavia, non apparterebbe ancora al Comune e in questo momento apparterrebbe al marito della consigliera (ed ex assessore) Maria Giambrona. La politica ha commentato così sul suo profilo Facebook: “Amarezza e sconforto. Questi gli unici sentimenti che provo in questo momento. Per il resto non ho parole. Grazie Capaci per l’affetto che anche in questo triste momento mi sta manifestando”.

Immagine di repertorio