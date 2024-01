Incendio divampa in un’abitazione a Palermo, muore 83enne

Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto un'abitazione in via Pecori Giraldi. Per l'anziano non c'e' stato nulla da fare

Un uomo di 83 anni ha perso la vita la scorsa notte in un appartamento a Palermo andato a fuoco. Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via Pecori Giraldi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul luogo del rogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Per l’anziano, purtroppo, non c’e’ stato nulla da fare. Indagini in corso.