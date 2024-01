Abitazione in fiamme ad Avola, illesi i tre occupanti: “È esploso un accendino”

Indagini dei Vigili del Fuoco per comprendere meglio cosa abbia potuto fare innescare l'incendio

Momenti di grande tensione questo pomeriggio in un’abitazione di via Raffa ad Avola, dove lo sprigionarsi di un incendio ha fatto temere il peggio. Il segnale che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, quando, a levarsi dall’edificio è stata una densa nuvola di fumo. In casa, al momento dell’incendio c’erano tre persone che, secondo quanto riferito dai soccorritori sono riuscite ad allontanarsi senza riportare danni. Per loro soltanto tanta paura.

Indagini in corso

A giungere sul posto, muniti di autobotte e autoscala sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco, con le fiamme che, secondo alcune testimonianze avrebbero avuto origine dalla terrazza. Ciò che hanno riferito le tre persone ai soccorritori è l’esplosione autonoma di un accendino. Sarà il sopralluogo dei tecnici dei Vigili del Fuoco ad aiutare a comprendere cosa sia realmente accaduto in quella abitazione di Avola.