Vandali in azione ad Avola, incendiate installazioni luminose in piazza

Vandali in azione ad Avola, in provincia di Siracusa. Ignoti malviventi, in piazza Regina Elena, hanno danneggiato una delle installazioni luminose, presa di mira da balordi che per gioco, con un accendino, hanno provocato le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio è stato prontamente spento, anche con l’intervento dei vigili del fuoco. “Episodi del genere – si legge in un post sulla pagina social del Comune di Avola – devono richiamare maggiore senso di responsabilità genitoriale nel compito educativo principale di educare al rispetto dei luoghi pubblici. Le forze dell’ordine stanno già svolgendo gli accertamenti per la individuazione dei giovani irresponsabili vandali”.