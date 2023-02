Incendio killer nella notte, fiamme dal focolare: morto anziano

Tragedia ad Alì Terme, in provincia di Messina, dove un incendio è costato la vita a un uomo.

Tragedia nel corso della notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio ad Alì Terme, in provincia di Messina, dove un anziano è morto in seguito a un incendio in casa.

L’episodio si è verificato in contrada Cricco.

Incendio ad Alì Terme, morto anziano

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio fatale sarebbe partito dal focolare a legna che la vittima – un uomo di 80 anni – utilizzava generalmente per riscaldare la propria abitazione, situata in un’area rurale di Alì Terme.

Le fiamme, purtroppo, non hanno lasciato scampo all’anziano (che pare vivesse da solo in quell’edificio rurale). L’80enne è morto in casa. Il corpo, senza vita e parzialmente carbonizzato, è stato trovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione dell’accaduto per tentare di soccorrere il malcapitato anziano.

La salma sarebbe stata trasferita nella sala mortuaria senza essere sottoposta a sequestro, in quanto sembra che si sia trattato di un orribile incidente. Non si tratta dell’unica tragedia in casa avvenuta negli ultimi giorni in Sicilia. Lo scorso sabato, infatti, a Licata (in provincia di Agrigento) una donna è morta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva la doccia.

