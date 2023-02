Scarica elettrica killer in doccia, donna muore folgorata: scattano indagini

Una vicenda incredibile in corso Italia a Licata, in provincia di Agrigento: una donna muore mentre si trova sotto la doccia. Scattano le indagini.

Tragedia in corso Italia a Licata, in provincia di Agrigento, dove una donna è morta folgorata mentre si trovava sotto la doccia in casa sua.

La vittima è una donna di 68 anni, di origine marocchina, le cui generalità non sono state al momento divulgate al pubblico. Sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Tragedia a Licata, donna morta folgorata sotto la doccia

Sono in corso le indagini su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 68enne sarebbe morta colpita da una fatale scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia. La tragedia è avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima, situata in corso Italia a Licata, in provincia di Agrigento.

Sembra che ad accorgersi di quanto accaduto sia stato un vicino di casa, preoccupato per non aver ricevuto risposta dopo aver suonato il campanello dell’abitazione della donna. Sul posto, in seguito alla segnalazione e alla richiesta di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con delle ambulanze. Purtroppo, però, all’interno dell’abitazione i soccorritori hanno trovato il corpo della donna già senza vita. Tragedie simili, purtroppo, accadono spesso e lasciano le persone vicine alle vittime sgomente.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Licata al fine di ricostruire i dettagli della vicenda e individuare cosa possa aver generato la scarica elettrica fatale per la donna.

Immagine di repertorio