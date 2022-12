Incendio in una scuola di Caltanissetta, bimbi evacuati

Per cause ancora da accertare un incendio è scaturito da un quadro elettrico nella scuola "Lombardo Radice"

Momenti di paura ma per fortuna nessun ferito in una scuola di Caltanissetta. Per cause ancora da accertare un incendio è scaturito da un quadro elettrico nella scuola “Lombardo Radice” di Caltanissetta, in piazza Martiri d’Ungheria.

Sul posto, allertati dal personale dell’istituto scolastico, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. I bambini sono stati evacuati dall’edificio insieme al personale scolastico.