Land Rover di pensionato in fiamme nell’Agrigentino, si segue la pista dolosa

Sono in corso le indagini dei militari per riuscire a risalire ai possibili autori dell'incendio della Land Rover a Ravanusa.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su un incendio che ha coinvolto una Land Rover di un pensionato a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero divampate in via Donizetti, a pochi metri dall’abitazione dell’uomo.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del locale Distaccamento dopo la segnalazione effettuata dai residenti della zona. Le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza.

In via Donizetti sono arrivati anche i militari che, come detto in precedenza, hanno avviato gli accertamenti su disposizione della locale Procura per risalire ai possibili autori. Al momento le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e non è esclusa la pista dolosa.