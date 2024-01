Incendio a Messina: evacuate le 25 famiglie residenti nello stabile

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco

Oggi, intorno alle ore 13, i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile sito in via Antonino Bonsignore, al civico 24.

L’intervento dei vigili del fuoco

La squadra è intervenuta tempestivamente con autopompa serbatoio (APS) con pick-up, autobotte pompa (ABP) per rincalzo, autoscala e carro aria (un mezzo speciale che trasporta tutto l’occorrente per fornire aria compressa agli operatori durante lo spegnimento nei locali saturi di fumo e sostanze nocive). Nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sono state fatte evacuare, per sicurezza, tutte le famiglie dei 25 appartamenti dello stabile, poiché si è prodotto un intenso fumo che ha invaso il vano scala. Le cause sono ancora da accertare.