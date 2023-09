Pauroso incendio a Palermo, un uomo ferito gravemente

Un incendio è divampato in una palazzina di Partanna-Mondello a Palermo. Un uomo è rimasto ferito gravemente. In corso gli accertamenti

A Palermo, in una palazzina nella zona di Partanna-Mondello è divampato uno spaventoso incendio che ha causato il ferimento in modo grave di un uomo. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno fatto evacuare lo stabile.

Incendio Partanna-Mondello, le condizioni dell’uomo

Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha trasportato l’uomo che ha riportato ferite piuttosto gravi presso l’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. In corso sono i rilievi per chiarire le cause dell’incendio. L’edificio che ha preso fuoco è situato in vicolo Mancuso.