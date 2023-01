Traghetto Palermo-Napoli in fiamme, “Nessun pericolo affondamento” – VIDEO

Ecco come procedono le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato all'interno della nave Superba, diretta da Palermo a Napoli.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio verificatosi alcuni giorni fa sul traghetto Superba – tratta Palermo-Napoli: a fare il punto della situazione, in una conferenza stampa, sono stati i vertici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini sull’accaduto.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato finalmente aperto il portellone del ponte 4 e, in più, sono stati effettuati dei fori nel ponte 6 per inserire liquido schiumogeno per procedere al raffreddamento del locale garage. Le indagini sono state delegate ai vigili del fuoco.

Incendio traghetto Palermo-Napoli: “Nessun pericolo affondamento”

“Non mi sento di dire che c’era un pericolo di affondamento“, viene annunciato nel corso della conferenza stampa sull’accaduto e sullo stato dei lavori.

In più, grazie all’intervento di 3 rimorchiatori e alla sinergia tra le varie squadre intervenute (tra queste anche il personale del team MIRT – Marítime Incident Response Team – di Genova, esperto nello spegnimento di incendi su grandi navi), pare sia stato evitato lo sversamento in mare di liquidi e materiale potenzialmente dannoso per l’ambiente.

I lavori legati alle operazioni di spegnimento sembrano essere finalmente in fase conclusiva. Dalla scorsa settimana il traghetto si trova in banchina al porto di Palermo: l’incendio sarebbe divampato durante le operazioni di imbarco di mezzi e passeggeri.