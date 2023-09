Inciampa su sportello della lavastoviglie e cade sul coltello: 63enne muore dissanguato

Un uomo di 63 anni è morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato da un coltello in cucina. Inutili i soccorsi.

È morto in un incidente domestico a dir poco rocambolesco un uomo di 63 anni residente a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.

L’incidente domestico

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe inciampata in cucina nella lavastoviglie che era rimasta aperta e, nella caduta, sarebbe rimasto infilzato da un coltello che era rimasto collocato nel cestello con la lama rivolta verso l’alto.

L’uomo avrebbe iniziato a perdere copiosamente sangue da una gamba, all’altezza dell’arterie femorale. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si sono così presentati i sanitari che hanno trovato il corpo dell’uomo in una pozza di sangue. Purtroppo, per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare.

La vittima viveva da sola e da tempo aveva ormai tagliato i rapporti con gli altri familiari. La salma è stata restituita alla famiglia, con il magistrato di turno che non ha disposto ulteriori accertamenti.