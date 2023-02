Prova la moto dell’amico e si schianta contro muro, 14enne in ospedale ad Agrigento

Giro di prova finito male per un 14enne che aveva chiesto all'amico di poter salire in sella alla sua KTM.

Un giovane di 14 anni originario di Agrigento è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dell’ospedale San Giovanni di Dio a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto a bordo di una moto da cross.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe chiesto a un amico di poter provare a fare un giro con la sua KTM. Una volta messo in moto il mezzo a due ruote, l’adolescente avrebbe effettuato il giro di prova, schiantandosi contro un muro.

I soccorsi

Sul posto si sono quindi presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere l’infortunato e a trasferirlo in ospedale. Fortunatamente, il 14enne non si troverebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno ascoltato il proprietario della moto per comprendere meglio come si sono svolti i fatti.