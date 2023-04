Il tragico incidente sulla A18 e la corsa in ospedale, morte cerebrale per 33enne

Rischia di aggravarsi il bilancio dell'incidente mortale avvenuto nella notte sulla Messina-Catania: gli ultimi aggiornamenti.

Dichiarata la morte cerebrale del 33enne coinvolto nel tragico incidente avvenuto nella notte, poco dopo le 5, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Il grave sinistro è già costato la vita al 72enne messinese Giuseppe Ieni.

Incidente mortale sulla A18, morta cerebrale per un 33enne

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto fatale – avvenuto nella corsia in direzione Messina, al chilometro 42 nei pressi dell’uscita per Giardini Naxos (ME) – avrebbe coinvolto due mezzi, un furgone Opel Combo e il rimorchio di un Tir che viaggiava lungo l’autostrada. I due veicoli si sarebbero scontrati e il rimorchio dell’autoarticolato si sarebbe staccato dalla motrice, finendo contro il furgone.

In seguito al violento scontro, avvenuto per cause ancora da confermare, Ieni è morto sul colpo. Il 33enne, estratto dalle lamiere miracolosamente vivo ma in gravi condizioni, è stato invece trasferito all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Purtroppo, però, l’uomo si sarebbe aggravato nelle scorse ore: dopo il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania e il ricovero in Rianimazione, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del paziente.

Sul luogo del tragico impatto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione del traffico veicolare in seguito all’incidente.