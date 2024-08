Grave incidente sulla A18, traffico in tilt in galleria Sant’Antonio: coinvolte 4 automobili e un autoarticolato

Due feriti gravissimi: il primo in codice rosso a Taormina, una donna trasportata in elisoccorso al Policlinico. Bilancio destinato ad aggravarsi.

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla autostrada A18 Messina – Catania tra Giardini Naxos e Taormina. Il sinistro è avvenuto proprio nella galleria precedente l’uscita di Taormina, forse a causa delle ingenti code che erano già state registrate in uscita nel corso della mattinata.

A restare coinvolte nel violento impatto almeno quattro automobili e un autoarticolato, tutte ancora bloccate all’interno della galleria Sant’Antonio.

La dinamica dell’incidente sulla A18

Sul posto immediato l’invio di tre ambulanze e un elisoccorso per via delle condizioni che risulterebbero critiche di alcuni feriti. Il primo a essere estratto in fin di vita è un uomo trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Il secondo ferito risulta essere una donna, trasportata in codice rosso anche lei e in elisoccorso al centro politraumi del Policlinico di Messina. Bilancio che resta però ancora da definire: le lunghissime code nel frattempo formatesi sulla A18 in direzione Messina a causa dell’incidente non hanno fin qui consentito l’agevole intervento dei mezzi di soccorso.

Ad arrivare per primi gli uomini della polizia stradale per tentare di mettere in sicurezza gli altri automobilisti che sopraggiungevano in autostrada in un momento di estremo caos viabile. Come detto, diversi sarebbero i feriti, alcuni dei quali risultanti in gravissime condizioni rispetto alle notizie giunte fino a questo momento dai testimoni pressi sul luogo dell’impatto. Per consentire le operazioni di intervento dei soccorsi, tra cui l’atterraggio dell’elisoccorso sull’autostrada, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico l’A18.

Per chi viaggia in direzione Messina, l’uscita obbligatoria segnalata è quella di Giardini Naxos. Tantissimi sono gli automobilisti però al momento intrappolati all’interno della galleria. Il Cas si è attivato subito per fornire assistenza e per mettere in moto i motori dell’areazione così da dissipare l’ingente fumo segnalato fino a questo momento. Non è escluso l’intervento della Protezione Civile, che è già stata preallertata. Segnalata tra i feriti la presenza di alcune ragazzine.

Fonte foto: Franco Assenza