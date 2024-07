Giardini Naxos, lite in strada e poi l’accoltellamento: uomo grave in ospedale

Una violenta aggressione si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì sul lungomare di Giardini Naxos nei pressi dell’hotel Tysandros.

Una violenta aggressione si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì sul lungomare di Giardini Naxos nei pressi dell’hotel Tysandros. Per motivi ancora in via di accertamento è scoppiata una violenta lite tra due cittadini di origine marocchina. Prima le urla e gli spintoni poi gli schiaffi e infine l’accoltellamento da parte di uno dei due, che dopo aver sferrato alcuni fendenti al connazionale ha gettato l’arma in spiaggia e si è dato alla fuga prima di essere rintracciato proprio dai carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

La scena si è verificata sotto gli occhi increduli e impauriti dei tanti bagnanti presenti che hanno permesso ai militari di recuperare tempestivamente l’arma. Insieme alle pattuglie dei carabinieri avvertite da alcuni passanti, è stato immediato l’intervento sul posto anche da parte dei sanitari del 118.

Le gravi ferite riportate dall’uomo vittima dell’aggressione hanno costretto i medici al trasporto immediato in codice rosso presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove l’uomo è attualmente sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico. La prognosi nei suoi confronti non è ancora stata sciolta.

Gli inquirenti saranno adesso chiamati a ricostruire quanto verificatosi nel corso di un pomeriggio di paura e terrore sull’affollato lungomare di Giardini Naxos per comprendere le ragioni che abbiano prima spinto alla lite e poi all’accoltellamento tra connazionali.