Incidente aereo mortale al festival di volo acrobatico: vittima pilota dell’Aeronautica

Un pilota morto e almeno un ferito dopo la disgrazia al Beja Air Show.

Tragedia in Portogallo, dove un pilota è morto in seguito a un terribile incidente aereo durante un’esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell’Aeronautica militare (Força Aérea Portuguesa) al Beja Air Show.

C’è anche un altro ferito.

Incidente aereo in Portogallo, un morto al Beja Air Show

Le immagini diventate virali sui social – che volutamente non mostriamo in quanto la Força Aérea Portuguesa ha chiesto di non divulgarle per rispetto alla vittima – ricostruiscono gli ultimi momenti dell’esibizione prima della tragedia. In seguito allo scontro tra più aerei, uno sarebbe precipitato e altri due sarebbero stati costretti a ricorrere all’atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea dove si stava svolgendo la manifestazione evacuata.

Il cordoglio

Le massime autorità portoghesi hanno espresso cordoglio per l’incidente aereo costato la vita a un pilota. Tanti i messaggi sui social, a partire da quello dell’Esercito portoghese: “L’Esercito portoghese manifesta la sua totale solidarietà istituzionale all’Aeronautica Militare portoghese e le sue sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del pilota della pattuglia acrobatica YAKSTARS scomparso oggi durante il festival aereo Beja AirShow 2024, nella base aerea n. 11, a Beja”.

O Exército Português apresenta a sua total solidariedade institucional à Força Aérea Portuguesa e sentidas condolências aos familiares e amigos do piloto da patrulha acrobática YAKSTARS que faleceu hoje no decorrer do festival aéreo Beja AirShow 2024, na Base Aérea Nº 11, em Beja pic.twitter.com/dPfZ7rZg0Z — Exército Português 🇵🇹 (@Exercito_pt) June 2, 2024

Foto e video da X