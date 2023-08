Centauro finisce sull’asfalto alla Valle dei Templi, portato in ospedale: traffico in tilt

Incidente autonomo alla Valle dei Templi, un uomo è finito a terra. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la via Passeggiata Archeologica, a poca distanza dalla Valle dei Templi.

Secondo le prime informazioni, un uomo alla guida di una moto sarebbe finito a terra in maniera autonoma, senza coinvolgere altri veicoli.

I soccorsi

Il conducente del mezzo a due ruote è stato successivamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

In base a quanto raccolto, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Ripercussioni si sono avute lungo la viabilità, con il traffico che è rimasto bloccato per diversi minuti per permettere i soccorsi.