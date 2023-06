Scontro tra autobus Ast e Tir sulla Statale 124, un ferito

Incidente sulla Siracusana, intervengono 118 e agenti di polizia.

Momenti di preoccupazione ieri pomeriggio lungo la Strada Statale 124 Siracusana, dove si è verificato un incidente tra un autobus AST e un Tir nei pressi di Caltagirone.

Il bilancio è di un ferito: si tratta dell’autista del mezzo pubblico.

Incidente tra AST e Tir sulla Statale 124

Secondo una prima ricostruzione, l’autobus e il mezzo pesante per il trasporto merci si sarebbero scontrati al chilometro 23 della Statale 124 nella corsia in direzione Grammichele. L’impatto è avvenuto nei pressi di Caltagirone.

Fortunatamente, il sinistro non è stato mortale. C’è però un ferito: si tratta del conducente dell’AST; le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sembrano gravi. Illesa, invece, la persona alla guida del Tir. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale, e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Sempre in provincia di Catania, ieri si è verificato un altro grave incidente: è rimasto ferito uno scooterista.

Immagine di repertorio