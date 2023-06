Grave incidente nell’Agrigentino, scontro tra auto: due feriti in ospedale, uno grave

Ancora incidenti in Sicilia, ennesimo scontro in provincia di Agrigento. Due persone finite in ospedale dopo lo scontro.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada provinciale 122, in territorio di Canicattì (Agrigento), a poca distanza da un distributore di carburante.

Secondo le prime informazioni, a impattare sono state due auto: Peugeot 307 e una Wolkswagen Tiguan. La prima auto, a seguito dell’incidente, sarebbe poi finita contro un muro.

I soccorsi

Nello scontro ha avuto la peggio il conducente del primo mezzo, un 30enne originario di Racalmuto, per il quale si è rivelato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Viste le sue gravi condizioni, il 30enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Ferito anche il guidatore del secondo mezzo, seppur con conseguenze meno gravi. Per quest’ultimo è stato disposto il trasferimento all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Il traffico in zona è rimasto bloccato per diversi minuti.

