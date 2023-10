Incidente stradale a Catania nella serata di ieri, una delle due auto coinvolte è finita contro un muro dopo aver abbattuto un albero.

Tremendo incidente ieri sera tra le 22 e le 22:30 in via Lago di Nicito, angolo via dottor Consoli, a Catania. Coinvolte due auto. Una di queste, una Peugeot 208, è andata a sbattere contro un muro dopo aver abbattuto un albero. Pare ci siano stati dei feriti, prontamente soccorsi. Intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.