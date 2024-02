Caos nel Palermitano, cavallo imbizzarrito provoca grave incidente sulla Statale 113 a Ficarazzi

Due persone in codice rosso e traffico paralizzato: in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

Caos a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un cavallo imbizzarrito ha provocato un incidente con sei auto danneggiate e tre feriti lungo la Strada Statale 113.

Sotto sequestro sia il cavallo – successivamente affidato a un maneggio – che i mezzi coinvolti nel sinistro. Sono in corso le indagini.

Cavallo imbizzarrito provoca incidente a Ficarazzi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’animale si sarebbe imbizzarrito improvvisamente e avrebbe seminato il panico in corso Umberto, provocando un incidente che ha coinvolto il calesse, degli scooter e delle auto.

Tre le persone ferite, trasferite negli ospedali Buccheri La Ferla e Villa Sofia. Due di loro sarebbero entrati in codice rosso e uno sarebbe, purtroppo, in gravi condizioni. Traffico paralizzato dopo il brutto incidente tra corso Umberto e via Messina Marine.

Le indagini

Il cavallo è stato posto sotto sequestro e affidato a un maneggio in attesa delle verifiche di rito sulle sue condizioni; sequestrati anche i mezzi coinvolti nell’incidente. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ficarazzi hanno avviato le indagini di rito, con il supporto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e anche degli interventi di alcuni testimoni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI