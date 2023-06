Scontro tra Fiat Punto e Mercedes in contrada San Benedetto: due feriti

Nuovo incidente nell'Agrigentino: due feriti, sospetta frattura del femore per una donna.

Pericoloso incidente in contrada San Benedetto, tra Agrigento e Favara, nel primo pomeriggio di lunedì 5 giugno: il bilancio è di due feriti.

Ecco la prima ricostruzione dello scontro, che ha interessato due auto.

Incidente in contrada San Benedetto, due feriti

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat Punto e una Mercedes – avrebbero impattato violentemente nel tratto stradale compreso tra Agrigento e Favara. Due le persone rimaste ferite: solo lievi contusioni e abrasioni per un uomo, una più grave ferita alla gamba – per l’esattezza una sospetta frattura del femore – per una donna.

La malcapitata, in condizioni più gravi, è stata trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto, in seguito alla segnalazione del sinistro, sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

Un altro incidente si è verificato, sempre tra Agrigento e Favara ma in contrada Esa Chimento: 5 i feriti, compresi due turisti tedeschi. Purtroppo, invece, nel weekend appena trascorso si è concluso con la morte di una donna il sinistro che ha coinvolto tre auto nei pressi di Casteltermini. Altre cinque persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto sulla Statale 189.

Immagine di repertorio