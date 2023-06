Scontro tra Lancia Y a noleggio e Audi: 5 feriti in ospedale, coinvolti due turisti

Ennesimo incidente in Sicilia, per l'esattezza tra Agrigento e Favara. La prima ricostruzione dell'accaduto.

Ancora un incidente tra Agrigento e Favara, per l’esattezza in contrada Esa Chimento: sono 5 i feriti, tre favaresi e due turisti tedeschi.

Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Più tragico, invece, il bilancio del sinistro avvenuto nei pressi di Casteltermini, sulla Statale 189, che ha provocato la morte di una donna di 72 anni e il ferimento di altre 5 persone.

Incidente in contrada Esa Chimento, cinque feriti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti nelle scorse ore in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, per cause da chiarire, si sarebbero scontrate due auto, una Lancia Y presa a noleggio da una coppia di turisti e una Audi. In seguito al violento impatto, i cinque occupanti dei due mezzi sono rimasti feriti (pare, fortunatamente, in maniera non particolarmente grave).

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio