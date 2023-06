Maxi-incidente sulla Statale 189 si conclude in tragedia: morta Giuseppa Alfonso

Nulla da fare, purtroppo, per la donna, che viaggiava in auto con i figli al momento del tragico scontro sulla Statale 189.

Si è concluso in tragedia il maxi incidente avvenuto sulla Statale 189 Palermo – Agrigento, nei pressi del bivio Acquaviva Platani – Casteltermini: una dei feriti, la 72enne Giuseppa Alfonso, è morta.

Aveva 72 anni e al momento del terribile scontro tra 3 auto sulla Statale viaggiava con i figli.

Incidente sulla Statale 189, morta Giuseppa Alfonso

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno nell’Agrigentino. Lungo la Statale 189 si sarebbero scontrate, per cause ancora da ricostruire, tre auto. A bordo di una di esse viaggiava la vittima con i propri figli. Sei persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto, quattro in maniera grave e due in modo più lieve.

Sul posto, oltre alle ambulanze con a bordo gli operatori del 118, si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire la ferita più grave, la 72enne, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita della donna si è rivelato inutile e la malcapitata è deceduta dopo l’arrivo al nosocomio nisseno.

Sul tragico incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Nelle scorse ore, sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori” ad Agrigento, si è verificato un altro incidente, uno scontro tra un’auto e una moto. Fortunatamente, però, il motociclista coinvolto sarebbe rimasto ferito in maniera lieve.

Immagine di repertorio