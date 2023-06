Maxi – incidente nel giorno di festa, scontro tra 3 auto sulla Statale 189: 6 feriti

Necessario l'intervento dell'elisoccorso dopo il violento impatto sulla Palermo - Agrigento: la prima ricostruzione dell'incidente.

Altro drammatico incidente nella giornata della Festa della Repubblica: nel pomeriggio di venerdì 2 giugno si è registrato infatti uno scontro tra tre auto lungo la Statale 189 Palermo – Agrigento, nei pressi del bivio Acquaviva – Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Risultano sei persone ferite, compreso un bambino.

Incidente sulla Statale 189 a Casteltermini, 6 feriti

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre auto si sarebbero scontrate nei pressi del bivio Acquaviva (per cause ancora da confermare). Quattro persone, tre di San Cataldo (CL) e uno di Lercara Friddi (PA) sarebbero rimaste ferite gravemente, altre due in maniera più lieve.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire d’urgenza uno dei feriti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta; le ambulanze, invece, hanno invece trasferito gli altri tre gravi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Presenti sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Mussomeli per i rilievi di rito e la gestione del traffico in zona.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente grave registrato in Sicilia negli ultimi giorni. Lo scorso 1 giugno, per esempio, uno schianto mortale con la moto a Mineo (CT) è costato la vita a un uomo di 40 anni, sposato e con due figli.

Immagine di repertorio