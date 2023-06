Incidente in moto a Mineo, 40enne lascia due figli: lo scorso anno perse la moglie

Le indagini sono adesso orientate al chiarimento della dinamica dell'incidente.

Non si arresta la scia di sangue nelle strade siciliane. Ultimo in ordine di tempo l’incidente mortale che, a Mineo (CT), ha avuto per sfortunato protagonista un 40enne. A bordo della sua motocicletta, il centauro ha perso il controllo del mezzo proprio in prossimità di una curva di viale Europa. I celeri soccorsi non sono valsi a nulla. All’arrivo del 118, causa gravi ferite, l’uomo era già morto. Sul posto anche l’elisoccorso.

Indagini in corso

Le indagini sono adesso orientate al chiarimento della dinamica dell’incidente. Non è chiara ancora la dinamica. Tra le ipotesi o un malore improvviso o una manovra errata, e comunque sembrerebbe che non vi siano coinvolti altri veicoli. I rilievi sul luogo del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia.

Tragedia nella tragedia

La vittima dell’incidente era un imprenditore agricolo specializzato nella produzione di cereali. Lascia due figli, uno di 14 anni e l’altro di 11. Una tragedia nella tragedia visto che, l’anno scorso, i ragazzini erano rimasti orfani della mamma morta a causa di un infarto.