Scontro tra Kawasaki e Panda sulla Statale 640, paura per un motociclista

Un 2 giugno con numerosi incidenti nell'Agrigentino: ferito un centauro dopo l'impatto tra la sua moto e un'auto.

Nel pomeriggio dello scorso 2 giugno si è verificato un incidente stradale sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori”, nei pressi del bivio per la Mosella ad Agrigento.

Il bilancio è di una persona ferita, fortunatamente non in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 640, scontro alla Mosella

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, due mezzi – una moto Kawasaki e un’auto modello Fiat Panda – si sarebbero scontrati, per cause da confermare, nei pressi del bivio per la Mosella.

Ad avere la peggio il centauro, ferito lievemente in seguito all’impatto. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e i colleghi della sezione Volante per effettuare i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Il traffico è andato in tilt in seguito al sinistro.

Il dramma di Casteltermini

Per la provincia di Agrigento è stato un 2 giugno ricco di incidenti. Il più grave si è verificato nei pressi di Casteltermini, dove sei persone sono rimaste ferite (e una, purtroppo, è deceduta dopo il trasferimento in ospedale) in seguito allo scontro tra tre auto lungo la Statale 189.

Sempre ad Agrigento, poi, l’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’Alt di polizia si è concluso con un violento impatto contro una panchina e il ferimento di un giovane che vi era seduto.