La fuga all’Alt, l’inseguimento e lo schianto contro la panchina: ragazzo ferito, si indaga

Ferito un giovane che si trovava sulla panchina durante l'inseguimento, in fuga il responsabile: si indaga ad Agrigento.

Non si ferma all’Alt della polizia, fugge e l’inseguimento si conclude con un incidente stradale: è accaduto a piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento.

Sulla vicenda, avvenuta nelle scorse ore, sono in corso le indagini di rito.

Inseguimento con incidente finale ad Agrigento

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un veicolo sarebbe fuggito a bordo di un’auto senza fermarsi all’Alt della polizia. Mentre veniva inseguito dagli agenti, l’uomo si sarebbe schiantato contro una panchina, ferendo un ragazzo che vi era seduto a una gamba.

Lo spericolato conducente avrebbe ripreso la sua corsa prima che gli agenti, fermatisi per soccorrere il giovane ferito, potessero fermarlo, dirigendosi in via Imera per poi abbandonare lì il mezzo e proseguire la fuga a piedi. Sono in corso le indagini dei militari per rintracciare l’uomo. Sul posto anche gli operatori del 118 per soccorrere il malcapitato giovane ferito mentre era seduto sulla panchina.

Lo scontro tra tre auto a Casteltermini

Non è questo l’unico incidente verificatosi nelle scorse ore nell’Agrigentino. Nei pressi del bivio Acquaviva – Casteltermini, lungo la Statale 189, infatti, si sono scontrate tre auto. Quattro le persone ferite, tra le quali anche un bambino. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le eventuali responsabilità del grave sinistro.

Immagine di repertorio