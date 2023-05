“Giovane vita spezzata sull’asfalto”, incidente in scooter fatale per 13enne

Antonio aveva solo 13 anni, fatale l'impatto con il palo dopo l'incidente in scooter nell'Agrigentino.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, per l’esattezza in via Portella a Favara, in provincia di Agrigento: la vittima si chiamava Antonio Mendolia e aveva solo 13 anni.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, compreso il sindaco Antonio Palumbo, che in un messaggio di cordoglio su Facebook scrive: “Una giovane vita spezzata sull’asfalto. È una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante”.

Incidente a Favara, morto 13enne Antonio Mendolia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente fatale. Secondo una prima ricostruzione, il 13enne si trovava a bordo di uno scooter – guidato da un amico – in un tratto di strada molto ripido. Improvvisamente il mezzo sarebbe scivolato, impattando violentemente con il suolo e finendo di fianco. La giovanissima vittima, poi avrebbe sbattuto la testa contro un palo.

Un impatto che si è rivelato, purtroppo, fatale. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, intervenuti sul posto per soccorrere i due ragazzi coinvolti.

Il ragazzo che si trovava con Antonio Mendolia, fortunatamente, avrebbe riportato solo qualche ferita non particolarmente grave. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18 di venerdì 25 maggio, poco dopo la tragedia registrata sulla Statale 121 nei pressi di Bolognetta.

Foto di Irene Milisenda