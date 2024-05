Francavilla di Sicilia, incidente sulla SS 185: centauro in gravissime condizioni, necessario elisoccorso

I sanitari hanno subito richiesto il trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina, specializzato nel trattamento di casi di politrauma, per via delle gravissime contusioni riportate.

Grave incidente autonomo questa mattina intorno alle 11 nel comune di Francavilla di Sicilia al confine tra la provincia di Catania e quella di Messina. Per cause ancora in via di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo andando a finire la propria corsa fuori strada.

Il violento impatto si è verificato sulla Strada Statale 185 che taglia dallo Ionio al Tirreno l’intera provincia di Messina, da Giardini Naxos al comune di Furnari. Sin dal primo momento gli automobilisti che si trovavano in transito nella zona hanno compreso le gravissime condizioni del motociclista e avvisato così gli operatori del 118.

La dinamica dell’incidente a Francavilla di Sicilia

Giunti sul posto, i sanitari hanno subito richiesto il trasporto in elisoccorso del paziente al Policlinico di Messina, specializzato nel trattamento di casi di politrauma, per via delle gravissime contusioni riportate in seguito all’impatto. Secondo quanto appreso al momento, nonostante indossasse regolarmente il casco, l’uomo avrebbe riportato gravissimi traumi facciali con particolare attenzione per la regione orbitale e rischierebbe la perdita della vista. Segnalati anche ingenti danni derivanti da un trauma cranico dovuto all’impatto con la moto nell’incidente a Francavilla di Sicilia.

Dopo essere prontamente stato intubato sul posto dai sanitari, l’uomo è stato trasferito in codice rosso al Policlinico. Sul luogo dell’incidente a Francavilla di Sicilia sono intervenute le pattuglie del locale comando di Carabinieri per effettuare i rilevamenti del caso e ricostruire la dinamica dei fatti. Le prossime saranno nel frattempo ore cruciali per capire se i medici saranno in grado di stabilizzare le condizioni dell’uomo per procedere all’intervento.