Giardini Naxos, 34enne muore durante una vacanza: il comune annulla il Carnevale

L'Amministrazione si unisce al dolore della famiglia

Una brutta notizia è giunta oggi nel comune di Giardini Naxos. L’improvvisa morte del 34enne Simone Lo Turco, stroncato da una malattia fulminante mentre si trovava all’estero con amici e parenti, ha avvolto di tristezza l’intera comunità. L’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino, annullando anche i festeggiamenti del Carnevale.

Lutto cittadino a Giardini Naxos

Con una nota pubblicata sulla pagina Facebook il comune di Giardini Naxos ha proclamato il lutto cittadino: “Appresa la tragica notizia della morte improvvisa del nostro giovane concittadino Simone Lo Turco, il Sindaco con ordinanza n. 12 di oggi ha proclamato il lutto cittadino. In conseguenza di questa decisione sono state disposte: l’esposizione a mezz’asta, nella sede centrale di Piazza Municipio, della bandiera comunale e di quella nazionale, la sospensione di tutte le manifestazioni ricreative organizzate per la giornata odierna, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio per il giorno in cui si svolgerà la cerimonia funebre. La cittadinanza si unisce al dolore della famiglia in questo difficile momento“.

Annullata anche la manifestazione del Carnevale

“Il Gusto del Carnevale”, la manifestazione prevista per oggi, lunedì 12 febbraio, e organizzata dal Comune di Giardini Naxos, è stata annullata per un lutto che ha colpito e addolora tutta la comunità giardinese.

