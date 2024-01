Cateno De Luca vuole fare cinquina: questa volta si candida a sindaco di Giardini Naxos

"Pronto ad affrontare un'altra realtà complicata"

Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva, Messina, Taormina e adesso Giardini-Naxos: Cateno De Luca non ce la fa proprio a dismettere i panni di primo cittadino. E così eccolo puntare alla quinta municipalità; un curriculum mica male quello del leader di «Sud chiama nord». Adesso, eccolo lanciare la propria candidatura a margine di un incontro del locale comitato del suo partito che si è svolto al ristorante «La Cambusa».

Risoluto

Una scelta che però cozza con l’attuale impegno, visto che, nel 2026, De Luca avrebbe alle spalle tre anni di mandato da sindaco di Taormina. Ciò vuol dire che, se vorrà candidarsi a sindaco di Giardini Naxos, dovrà rassegnare per tempo le dimissioni. Ma il politico siciliano, già candidato alle suppletive del Senato nel collegio Monza Brianza e da mesi in pista per le Europee, nonché candidato alla presidenza della Regione Siciliana nel 2027, non è certo tipo da farsi scoraggiare. D’altronde, il mandato di sindaco lo lasciò già a Messina nel 2022, quando si dimise oltre un anno prima della scadenza naturale del mandato.

Nuova sfida all’orizzonte

“Abbiamo definito il patto della “maiatica” o neonata. L’attuale sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha fatto ricorso alla sentenza del tribunale di Messina che lo ha dichiarato incompatibile e quindi decaduto, c’è il rischio che si vada a scadenza naturale del suo mandato”. Così Cateno De Luca che aggiunge: “Per quanto riguarda le prossime amministrative si arriverà, a seguito di un probabile slittamento tecnico, almeno a maggio 2026. Se questo sarà il periodo penso che per quella data, il lavoro difficile su Taormina l’avrò finito. A giugno prossimo, ad esempio, usciremo dal dissesto finanziario. In due anni, come ho già fatto a Messina, avrò finito il lavoro di riorganizzazione. Dico, dunque, da subito che mi piacerebbe occuparmi di Giardini Naxos e perché no posso decidere di scendere in campo ed affrontare un’altra realtà complicata».

Fascino irresistibile

Intanto c’è da capire quale sarà la reazione dei taorminesi. Come prenderanno questa nuova candidatura a sindaco di Giardini Naxos a mandato in corso e quindi escludendo a priori di provare la riconferma? Una cosa è certa: Il fascino della candidatura per De Luca è qualcosa di davvero irresistibile.