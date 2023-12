Stabilizzazione Asu in Beni Culturali, De Luca (M5S): “Si guarda a futuro con serenità”

"Si deve fare ora uno sforzo in più per aumentare a 36 le ore lavorative settimanali", aggiunge Antonio De Luca.

“Finalmente queste persone potranno guardare al futuro con la serenità che meritano dopo tantissimi anni di precariato, durante i quali hanno consentito a tantissimi turisti di godere dei nostri gioielli culturali, come parchi e musei di cui la Sicilia è ricca, e che senza di loro probabilmente sarebbero stati costretti ad aperture limitate se non a chiudere”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

A dirlo è il capogruppo del M5s all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, dopo il via libera ieri sera, durante l’esame della Legge di Stabilità, a un emendamento a sua firma che dà il via libera alla stabilizzazione per 30 ore settimanali degli Asu che lavorano nei Beni culturali.

“Si deve fare ora uno sforzo in più per aumentare a 36 le ore lavorative settimanali trovando quanto prima le necessarie coperture”, conclude De Luca.