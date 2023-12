Paura a Giardini Naxos: voragine sul lungomare di Schisò

Sul marciapiede si è aperta una voragine a causa del crollo della piattaforma di cemento che lo reggeva: sul posto tecnici del Comune

Un improvviso cedimento si è verificato questa mattina sul lungomare di Schisó, a Giardini Naxos. Sul marciapiede, infatti, si è aperta una voragine a causa del crollo della piattaforma di cemento che lo reggeva, a ridosso del muro di sostegno, e di conseguenza si la pavimentazione è scivolata all’interno.

Sul posto i tecnici del Comune: area delimitata

Sul posto sono giunti i tecnici del Comune, che hanno delimitato l’area per motivi di sicurezza, in attesa di capire come ovviare al grave problema e ripristinare il manto pavimentoso nel più breve tempo possibile.

(Foto: Facebook)

