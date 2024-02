Carnevale 2024: le date, le tradizioni e i proverbi legati alla festa

La festa dell'eccesso è appena cominciata: ecco tutte le curiosità sul Carnevale 2024.

Il Carnevale 2024 è un momento di festa per tutti, grandi e piccini, dove i vestiti in maschera e le parate rendono tutto più magico e divertente.

Secondo la più accreditata interpretazione la parola carnevale deriverebbe dal latino “carnem levare” che significa eliminare la carne. Indicava, infatti, il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale, subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.

Il Carnevale è una festa mobile, questo significa che le date variano di anno in anno. I giorni del Carnevale 2024 vanno dal 27 gennaio al 13 febbraio, dunque la domenica di Carnevale sarà giorno 11 febbraio.

Vacanze di Carnevale, ecco quando

Alcune scuole hanno deciso di prendersi una pausa durante questi giorni di festa, dunque ecco le date delle vacanze di Carnevale 2024:

8-13 febbraio: Provincia di Trento;

10-13 febbraio: Piemonte;

12-13 febbraio: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia (16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano), Puglia;

12-14 febbraio: Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto;

12-16 febbraio: Provincia di Bolzano;

13 febbraio: Sardegna.

Niente vacanza per gli studenti siciliani che, quest’anno, continueranno ad andare a scuola durante il Carnevale.

Martedì e Giovedì grasso: perché si chiamano così

L’origine e il significato dei nomi “Martedì grasso” e “Giovedì grasso” derivano dalla concezione del Carnevale come della festa dell’eccesso: si tratta quindi di giornate “grasse” perché è permesso eccedere, consumare più dolci, più carne e divertirsi quanto più possibile in vista dell’arrivo della Quaresima che, al contrario, simboleggia il pentimento.

Il Giovedì Grasso, che nel 2024 cade l’8 febbraio, è l’ultimo giovedì prima dell’inizio della Quaresima. Il Martedì Grasso, invece, nel 2024 cade il 13 febbraio ed è il giorno prima delle Ceneri, giorno che dà inizio al periodo di pentimento della Quaresima.

Come si calcola la data di inizio del Carnevale

Come precedentemente detto, il Carnevale è una festa mobile, dunque ogni anno bisogna calcolare le date in base ad eventi specifici. Il Carnevale inizia con il giovedì grasso, quindi per calcolare il giorno basta fare riferimento al plenilunio di primavera: la domenica successiva è Pasqua e da quella data basta sottrarre le cinque settimane dedicate alla Quaresima. La sesta settimana precedente alla Pasqua è quella in cui cade il Giovedì Grasso e si dà inizio ai festeggiamenti di Carnevale.

Eventi e tradizioni di Carnevale

Tra gli eventi e le tradizioni riguardanti il Carnevale, famosi in tutta Italia sono il Carnevale di Venezia e di Viareggio e, in Sicilia, quelli di Acireale e Misterbianco.

Le sfilate dei carri allegorici per le vie dei centri storici e le parate con ballerini e attori in costume animano i centri storici delle città: colori, luci e brillantini sono i protagonisti assoluti del Carnevale, insieme a coriandoli e stelle filanti.

Ricette di Carnevale, le più famose

Diverse le ricette inerenti al periodo di Carnevale, ma quelle più famose sono sicuramente legate alla tradizione dolciaria, come le chiacchiere.

Chiamate in modi diversi a seconda della nostra posizione geografica, le chiacchiere si tramandano di generazione in generazione e consistono in delle sfoglie fritte dalla forma rettangolare e con due tagli netti centrali. L’impasto friabile viene successivamente fritto e cosparso di zucchero a velo: le chiacchiere sono inconfondibili e attirano da sempre sia grandi che piccini.

Proverbi e frasi