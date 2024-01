Presentato il Carnevale di Misterbianco 2024: tra novità e tradizione

La conferenza di presentazione, tenutasi al Museo Permanente del Carnevale, è stata aperta da un intervento di Salvo La Rosa.

“Il mio legame con Misterbianco affonda le sue radici a quando ero ragazzo, perché venivo spesso qui con i miei compagni di scuola. Ogni volta che vengo qui sono orgoglioso perché presento uno degli eventi che è fra le tradizioni più suggestive della nostra Isola”.

Con queste parole il noto giornalista e presentatore Salvo La Rosa ha introdotto questa mattina la conferenza di presentazione del Carnevale di Misterbianco 2024, nel Museo Permanente del Carnevale in via Municipio.

Presenti anche il sindaco Marco Corsaro, l’assessore comunale al Turismo, Dario Moscato, il vicesindaco Santo Tirendi, l’assessore ai Servizi Sociali, Marina Virgillito, e la consigliera comunale Rossella Nicotra.

Carnevale di Misterbianco 2024: tra novità e tradizione

Festeggiamenti che anche quest’anno saranno ricchi di novità. L’assessore Virgillito, dopo l’introduzione, nel ringraziare le persone presenti ha sottolineato come quest’anno all’evento parteciperanno anche ragazzi con disabilità, alcuni dei quali provenienti anche da altri centri della Sicilia. Il vicesindaco Tirendi ha posto l’attenzione sui progetti per la realizzazione di laboratori negli stessi locali per avvicinare i giovani alla tradizione del Carnevale di Misterbianco 2024, iscritto tra l’altro nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia.

L’assessore Moscato dopo i ringraziamenti ha ricordato anche come la tradizione sia stata tramandata attraverso un vestito e come per l’edizione di quest’anno abbiano aderito parecchi bambini. Una menzione particolare all’interno del suo discorso merita anche il lancio della nuova edizione del libro sul Carnevale di Misterbianco, che ripercorrerà le manifestazioni dal 2009 al 2024.

Infine, ha annunciato qualcuno degli ospiti di questa edizione, come Lello Analfino e Ruggero Sardo, che presenterà il concerto del venerdì, e, dulcis in fundo, lo svolgimento del torneo di calcio allo stadio Valentino Mazzola. Proprio quest’ultimo elemento è stato approfondito dalla consigliera comunale Rossella Nicotra, che ha detto come, oltre alle capacità calcistiche dei giovani partecipanti, si noterà anche la sana competizione con la quale giocheranno a calcio.

Il logo del Carnevale di Misterbianco come marchio registrato

Il primo cittadino Corsaro ha ricordato in primis come l’ingresso sarà gratuito e come l’impegno dei sarti nella realizzazione dei costumi sia soltanto un elemento che testimonia l’amore per un momento che deve rappresentare un tradizione costante. Il sindaco ha anche ribadito come si lavori per la realizzazione di una cittadella del carnevale e come il logo sia stato già depositato per farlo diventare un marchio registrato.

Il Carnevale di Misterbianco 2024 è stato riconosciuto anche fuori dalla Sicilia, a Venezia, dove gireranno due costumi, e a Santa Croce sull’Arno, in Toscana, città con la quale è stato anche fatto uno scambio culturale. Quest’ultimo è stato realizzato anche il centro abruzzese di Giulianova e con alcuni paesi nordafricani. Infine, è stata ricordata dal primo cittadino la figura di Nino Marchese, un uomo il cui apporto è sempre stato determinante nell’organizzazione del Carnevale di Misterbianco.