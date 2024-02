L’8 febbraio è Giovedì Grasso: ecco perché si chiama così e quando si festeggia Carnevale

Inizia il periodo di Carnevale: ecco tutte le curiosità sul giorno in cui entrano nel vivo i festeggiamenti.

L’8 febbraio 2024 è il giorno di Giovedì Grasso, uno dei momenti più attesi dell’anno – soprattutto dai bambini – in quanto dà inizio ufficialmente alla festa di Carnevale.

Ecco tutte le curiosità e le tradizioni di questa giornata, con le risposte alle domande più frequenti sui festeggiamenti del Carnevale.

Giovedì Grasso 2024, tutte le curiosità

Il momento culminante dei festeggiamenti di Carnevale è sicuramente Giovedì Grasso, il giorno in cui la festa entra nel vivo e arriva il tempo delle tradizionali sfilate, dei coriandoli in giro per le strade e dei bimbi in maschera.

Quando è Giovedì Grasso e come si calcola?

Il Giovedì Grasso, che nel 2024 cade l’8 febbraio, è l’ultimo giovedì prima dell’inizio della Quaresima. Si tratta di una festa “mobile”. Precede il Martedì Grasso, il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri e dell’inizio del periodo pre-pasquale. Per calcolare il giorno del Giovedì Grasso basta partire dalla data fissata per il plenilunio di primavera: la domenica successiva è Pasqua e da quella data basta sottrarre le cinque settimane dedicate alla Quaresima. La sesta settimana che precede la Pasqua è quella in cui cade il Giovedì Grasso e si festeggia il Carnevale.

Perché il Giovedì Grasso si chiama così

L’origine e il significato del nome “Giovedì Grasso” è semplice da spiegare: a Carnevale è permesso l’eccesso, anche nel cibo. Si tratta quindi di una giornata “grassa” perché è permesso – da tradizione – consumare più dolci e divertirsi maggiormente rispetto al solito (soprattutto rispetto alla Quaresima, che è il momento del pentimento e delle astinenze).

Le tradizioni e gli eventi

Le tradizioni di Carnevale sono tante: si va dagli eventi, come le feste (tra le più note quelle di Venezia, ma anche quelle di Misterbianco e Acireale in Sicilia), alle sfilate dei carri e dei bambini in maschera, fino alle tradizioni culinarie (come la preparazione delle maschere di Carnevale, delle amatissime chiacchiere o piatti salati come la salsiccia al sugo o la pasta “ai cincu puttusa”, molto amata in Sicilia).

Quando inizia e finisce Carnevale nel 2024

La festa di Carnevale nel 2024 inizia con il Giovedì Grasso l’8 febbraio e si chiude con il Mercoledì delle Ceneri del 14 febbraio. I giorni compresi tra queste due date sono quelli in cui i festeggiamenti entrano nel vivo, anche se già da inizio febbraio i bambini vanno in giro mascherati e si organizzano manifestazioni in varie zone d’Italia.

Le vacanze per Carnevale

Anche se il Giovedì e il Martedì Grasso non sono segnati in rosso sul calendario e quindi non sono festivi, spesso per Carnevale le scuole chiudono e si prendono dei giorni di vacanza. Questo il calendario per il 2024.

8-13 febbraio: Provincia di Trento.

10-13 febbraio: Piemonte.

12-13 febbraio: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia (16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano), Puglia.

12-14 febbraio: Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto.

12-16 febbraio: Provincia di Bolzano.

13 febbraio: Sardegna.

In Sicilia non si prevedono vacanze.

Carnevale 2024: il calendario dal Giovedì Grasso alla Quaresima

Quando si festeggia Carnevale nel 2024? Ecco il calendario completo:

Giovedì grasso: 8 febbraio 2024;

Domenica di Carnevale 2024: 11 febbraio 2024;

Martedì Grasso: 13 febbraio 2024;

Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio 2024.

Immagine di repertorio