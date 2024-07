L’incidente sulla A18 e la tragedia: morto il 58enne Carmelo Iannino

L'uomo era molto conosciuto nel Messinese per il suo lavoro nel campo della ristorazione.

Non c’è stato nulla da fare per Carmelo Iannino, l’uomo rimasto gravemente ferito dopo un incidente nella galleria Sant’Alessio lungo l’autostrada A18 Messina – Catania.

Aveva 58 anni ed era originario di Furci Siculo.

L’incidente in galleria sulla A18 e la morte di Carmelo Iannino

Il sinistro fatale è avvenuto nella mattinata di lunedì 15 luglio a Forza d’Agrò, nella galleria Sant’Alessio. A scontrarsi, secondo la prima ricostruzione, tre veicoli. Le condizioni di uno dei conducenti, il 58enne Carmelo Iannino, erano apparse sin da subito molto gravi. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio del personale della sottosezione della Polizia Stradale di Giardini Naxos.

La vittima viaggiava in un furgoncino e pare che stesse consegnando del pane. Sul posto, oltre agli agenti che avranno il compito di ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro, anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. C’è un secondo ferito, trasferito all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Il traffico ha subìto rallentamenti dopo il tragico incidente.

Il cordoglio

Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio per la vittima dell’incidente, Carmelo Iannino. “Riposa in pace collega di tanti extra in hotel. Sempre gentile e sorridente, simpatico e scherzoso con tutti. Mi dispiace tanto”, scrive Antonino.

“Grande amico di papà e di tutti noi. Sono sempre i migliori quelli che vanno via”, scrive ancora Lorenzo. “Grande persona, grande lavoratore. Tra i primi a farmi lavorare nella ristorazione ormai più di 20 anni fa.

Lascerai un vuoto incolmabile”, aggiunge Danilo.

Foto da Facebook